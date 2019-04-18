شكرا لقرائتكم تأكيدا لما أعلنه الخليج 365.. 3 آلاف متفرج يحضرون مباراة الأهلى ضد بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أاتخذ مجلس ادارة النادي الأهلي عددآ من القرارات بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي اقيم مساء اليوم علي خلفية رفض مجلس إدارة الأهلي اقامة مواجهة بيراميدز بدون جماهير.

وجاءت أهم القرارات إقامة المباراة بجمهور بعد الاتصالات التي جرت بين الجهات الأمنية واتحاد الكرة، كما أعلن الخليج 365 فى بث مباشر له بالتواصل مع الزميل محمد عراقى من قلب النادى الأهلى.

Advertisements

كان الأهلي قد أعلن رفضه إقامة مباراة بيراميدز غدا في الدوري العام بدون جماهير ، متمسكآ بالقرار السابق الخاص بحضور 3 آلاف ونصف مشجع من انصار النادى.