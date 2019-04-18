شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس 18-4-2019 فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس حيث يلتقي في تمام الـ 8 من مساء اليوم النادي الأهلى مع منافسه فريق بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز وتقام المباراة على ملعب السلام.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على النادي الاهلى كما فعل في مباراة الدور الاول التي شهدت فوز الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد حيث يمكن المكسب بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر إعتلاء قمة الدوري .

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موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس وعلى الجانب الأخر يدخل الاهلى اللقاء وليس أمامه سوى المكسب خاصة عقب خروجه من الدور ربع النهائي في البطولة الإفريقية بعد الهزيمة الثقيلة بخماسية مقابل هدف امام فريق صن دونز الجنوب إفريقي .

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز اليوم الخميس ويأمل النادي الأهلى حصد الثلاث نقاط والإبتعاد بالصدارة حيث يمتلك المارد الاحمر 58 نقطة من 25 مباراة فاز في 18 وخسر في 3 بينما تعادل في 4 لقاءات .