شكرا لقرائتكم قبل النهائي.. ثلاثي النجم يعرفهم الهلاليون جيداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تضم قائمة النجم الساحلي التونسي ثلاثة لاعبين سبق لهم تجربة اللعب مع الأندية السعودية، يتقدمهم محمد المثناني بجانب عمار الجمل ومحمد أمين بن عمر.

وغاب ابن عمر لاعب الارتكاز في الفريق التونسي عن المشاركة مع الأهلي أمام الهلال في الدوري الموسم الماضي بسبب الإصابة، في المباراة التي انتهت بنتيجة سلبية.

وسبقه محمد المثناني في الدوري السعودي، عندما لعب في صفوف القادسية نصف موسم، حيث تعاقدوا معه في سبتمبر ألفين وسبعة عشر، وأنهوا إعارته في فترة الشتاء ولعب ضد الهلال لمدة 90 دقيفة وكسبها الهلال بهدفين لهدف.

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بينما خاض عمار الجمل، مدافع وقائد النجم الساحلي ، تجربة مع الفتح موسم 2013-2014 بتوصية من مواطنه فتحي الجبال، حينها الفتح كان حامل لقب الدوري، وواجه الجمل الهلال في 3 مناسبات، اثنتان في الدوري وواحدة في نصف نهائي كأس الملك وخسر المواجهات جميعها.

ويقود هؤلاء الثلاثة إلى جانب زملائهم في الفريق المدرب الفرنسي روجيه لومير، الذي قاد نسور قرطاج في المجد القاري الوحيد 2004، ويتواجد مع النجم منذ 6 أشهر، وسبق وقادهم موسم ألفين وأربعة عشر، وحقق معهم كأس تونس.

ودرب الفرنسي لومير درب التوانسة في كأس العالم 2006، وتعادل مع المنتخب السعودي 2-2.

تجدر الإشارة إلى أن النجم يلاقي الهلال السعودي، يوم الخميس، في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.