شكرا لقرائتكم رياض بوعزيزي: لومير سيعوّل على الحاج حسن أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رياض بوعزيزي، لاعب منتخب تونس السابق، بأن المدرب الفرنسي روجيه لومير أعاد للنجم الساحلي بريقه، مضيفاً بأنه سيعول على الحاج حسن والجزائري كريم عريبي.

وقال بوعزيزي في لقاء مع "في المرمى": المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأرى أن روجيه لومير أعاد الروح للنجم الساحلي، فأصبح فريقا شابا ومهاراته عالية لكن تنقصه الخبرة قليلاً، ولكن لا يستهان به.

وأضاف بوعزيزي: لاعبي الوسط مميزين، وأعتقد ان لومير سيعول على الحاج حسن والجزائري كريم، ولكنه يملك أسلحة كثيرة، وأرى بأن غياب عمار الجمل سيكون مؤثراً.