شكرا لقرائتكم النجم الساحلي.. "سفير" تأسس قبل 94 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقع نادي النجم الساحلي التونسي في مدينة سوسة الساحلية قبل ما يقارب94 عاماً، وأصبح سفيراً للتعريف بالمدينة، بعد مجموعة من الألقاب التي حققها خلال السنوات الماضية.

ويلعب النجم الساحلي مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أمام الهلال السعودي يوم الخميس في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وحقق النجم الساحلي مجموعة من الألقاب المحلية والعربية والإفريقية، واحتفل 10 بتحقيق لقب الدوري ومثلها في الكأس، ودوري أبطال إفريقيا 2007.