محمد صلاح ضمن شخصيات "تايم" الأكثر تأثيراً لعام 2019

اسماء السيد - اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب وليفربول الإنكليزي، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

وأشادت المجلة باللاعب المصري، مشيرة إلى أن "صلاح إنسان أفضل من لاعب كرة قدم. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وضمت القائمة سياسيين ومفكرين وفنانين ورياضيين، في حين كان محمد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد في القائمة.

وضمت قائمة الرياضيين كل من الأمريكي ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس ليكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايغر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورغان، والعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.

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ونشرت المجلة الأمريكية تصريحات للنجم المصري تحدث فيها عن المرأة، حيث قال: إننا في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا العربية، هذا ليس اختياريا، أشعر أنها تستحق أكثر مما تحصل عليه الآن".

وأضاف "الجماهير في الوطن العربي يعتبرونني مثل ابنهم"، وتابع "شعرت ببعض الضغوط فى كأس العالم الأخيرة لكنى فخور بذلك".

ويعتبر محمد صلاح من أشهر نجوم كرة القدم في العالم في الوقت الحالي، حيث يقدم مستويات رائعة مع ناديه ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

كما ساهم محمد صلاح في قيادة فريقه للتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق الأحمر على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-1 الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني في المباراة، ليضرب الفريق الإنكليزي موعدا ناريا مع برشلونة الإسباني في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

