الأهلى: إقامة مباراة بيراميدز بجمهور بعد التواصل مع الجهات الأمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس ادارة النادي الأهلي عددآ من القرارات بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي اقيم مساء اليوم علي خلفية رفض مجلس إدارة الأهلي اقامة مواجهة بيراميدز بدون جماهير. Advertisements وجاءت أهم القرارات إقامة المباراة بجمهور بعد الاتصالات التي جرت بين الجهات الأمنية واتحاد الكرة . كان الأهلي قد أعلن رفضه إقامة مباراة بيراميدز غدآ في الدوري العام بدون جماهير، متمسكآ بالقرار السابق الخاص بحضور 3 آلاف ونصف مشجع من أنصار النادي.

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