7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستبعد كهربا من مواجهة الإسماعيلى.. وضم أيمن حفنى
الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة
استبعد الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الثنائي رمضان صبحي وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز غداً بداعي الإصابة، ويعاني رمضان صبحي من إجهاد فى العضلة الأمامية سيستغرق قرابة 3 أسابيع حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى المباريات
الأهلى يعلن قائمة مباراة بيراميدز بالدوري العام
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.
مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط
تأكد بصفة نهائية إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدًا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 بحضور مجلس إدارة الناديين فقط.
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التى ستتوجه حاليًا إلى السويس، لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
الزمالك يجدد طلب خوض نصف نهائى الكونفدرالية على برج العرب
جدد مسئولو نادى الزمالك طلب خوض لقاء ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب.
أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة الزمالك غدا الخميس على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن منافسات الجولة الــ10 بالدورى الممتاز.
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