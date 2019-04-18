7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستبعد كهربا من مواجهة الإسماعيلى.. وضم أيمن حفنى

الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة

استبعد الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الثنائي رمضان صبحي وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز غداً بداعي الإصابة، ويعاني رمضان صبحي من إجهاد فى العضلة الأمامية سيستغرق قرابة 3 أسابيع حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى المباريات

الأهلى يعلن قائمة مباراة بيراميدز بالدوري العام أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط

تأكد بصفة نهائية إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدًا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 بحضور مجلس إدارة الناديين فقط.