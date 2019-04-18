7 أهداف تُذهل العالم.. توتنهام يُطيح بالسيتي ويواجه أياكس في نصف نهائي الأبطال (فيديو)

كتب: ضياء السقا
في مباراة مثيرة، تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب مضيفه مانشستر سيتي، رغم فوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، في إياب ربع النهائي.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز توتنهام بهدف نظيف على ملعبه، ليتأهل بذلك بنتيجة 4-4، في مجموع المباراتين، مستفيدا من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار، ليضرب موعدا مع أياكس الهولندي في نصف النهائي.
وسجل للسيتي ستيرلنج هدفين،وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجوير، فيما أحرز لتوتنهام هيوج مين سون هدفين، وفرناندو لورينتي.
شاهد الأهداف عبر الرابط التالي: https://www.beinsports.com/ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-/1169425
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