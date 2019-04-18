بهدف وأسيست.. صلاح يقود ليفربول لعبور بورتو والاصطدام ببرشلونة في نصف نهائي الأبطال (فيديو)

كتب: ضياء السقا

اكتسح ليفربول الإنجليزي، نظيره بورتو البرتغالي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما في البرتغال، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بفوز ليفربول، بهدفين نظيفين، ليتأهل بذلك الريدز، بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

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وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وافتتح ماني أهداف ليفربول في الدقيقة 26، مستغلا تمريرة رائعة من صلاح، ثم أضاف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد ذلك أحرز فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يختتم فان دايك أهداف اللقاء في الدقيقة 84، فيما أحرز هدف بورتو الوحيد ميليتو في الدقيقة 68.

شاهد هدف وأسيست صلاح