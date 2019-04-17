انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة الملاكمة الإيرانية التي أمرت طهران بتوقيفها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 11:58 مساءً - قررت صدف خادم، التي باتت أول امرأة إيرانية تخوض نزالاً رسمياً في رياضة الملاكمة، ومدربها مهيار مونشيبور، عدم العودة إلى إيران؛ إثر صدور مذكرة توقيف بحقهما لمخالفتهما القانون الإيراني.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن الثنائي الإيراني كان يفترض أن يستقلا طائرة العودة إلى طهران الثلاثاء، لكنهما بقيا في فرنسا، ويقيمان حالياً في مدينة بواتييه (وسط غربي البلاد).

ويحمل مدربها، بطل العالم السابق في الملاكمة، الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وكان يفترض أن يقوم بجولة في إيران للتدريب على الملاكمة.

وكانت صدف خادم، البالغة من العُمر 24 عاماً، قد أضحت أول إيرانية تفوز بمباراة رسمية في الملاكمة، وتحقق ذلك على حساب الفرنسية آن شوفان.

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وتحظر طهران على النساء التدرب مع الرجال والمشاركة في مسابقات للملاكمة. كما أن "خادم" خاضت المباراة بسروال قصير وقميص مفتوح، ما يضعها تحت طائلة مخالفة القانون الإيراني الذي يلزم النساء ارتداء الحجاب، في حين يُتهم مدربها بالتواطؤ.

في ذات السياق لم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الواقعة المثيرة للجدل.

أما الاتحاد الإيراني للملاكمة فقد أعلن، الاثنين، أنه لم ينظم أي مباريات للسيدات، ولن يتحمل أي مسؤولية عن أي ملاكمات يتنافسن بشكل فردي.