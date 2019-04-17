ليفربول يهزم بورتو ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

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تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
ليفربول
حقق ليفربول الإنجليزى الفوز على فريق بورتو البرتغالى فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل لحساب الريدز الثلاثى الهجومى مانى وصلاح فيرمينو والمدافع فان دايك ، بينما سجل لبورتو ميليتو. وفاز رجال كلوب في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد، بتوقيع الثنائي نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ليصبح مجموع المباراتين 6-1، ويتأهل الريدز للمربع الذهبى بجانب كل من أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني .
وبدأ الشوط الأول بمحاولات من فريق بورتو للسيطرة على أجواء المباراة، لكن سرعان ما جاء السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ويسجل هدفًا من صناعة الفرعون المصرى محمد صلاح بعدما ألغى الحكم هدفاً أحرزه ماني قبلها بداعي التسلل. وفي الشوط الثاني عزز صلاح تقدم الريدز بهدف آخر من تمريرة ساديو
وبدأ الشوط الأول بمحاولات من فريق بورتو للسيطرة على أجواء المباراة، لكن سرعان ما جاء السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ويسجل هدفًا من صناعة الفرعون المصرى محمد صلاح بعدما ألغى الحكم هدفاً أحرزه ماني قبلها بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني عزز صلاح تقدم الريدز بهدف آخر من تمريرة ساديو مانى، ثم سجل بورتو هدفه الوحيد فى المباراة فى الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق المدافع ميليتو، ليأتى فيرمينو فى الدقيقة 77 بالهدف الثالث، ويتبعه فان دايك فى الدقيقة 88 بهدف ليفربول الرابع وينتهي اللقاء بفوز الريدز 4-1.
وينتظر ليفربول مواجهة صعبة أمام فريق برشلونة الإسبانى، فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يوم 30 من الشهر الجارى .
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