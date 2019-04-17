انت الان تتابع ليفربول يهزم بورتو ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

ليفربول

حقق ليفربول الإنجليزى الفوز على فريق بورتو البرتغالى فى المباراة التى جمعتهما اليوم، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل لحساب الريدز الثلاثى الهجومى مانى وصلاح فيرمينو والمدافع فان دايك ، بينما سجل لبورتو ميليتو. وفاز رجال كلوب في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد، بتوقيع الثنائي نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ليصبح مجموع المباراتين 6-1، ويتأهل الريدز للمربع الذهبى بجانب كل من أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني .

Advertisements

وبدأ الشوط الأول بمحاولات من فريق بورتو للسيطرة على أجواء المباراة، لكن سرعان ما جاء السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ويسجل هدفًا من صناعة الفرعون المصرى محمد صلاح بعدما ألغى الحكم هدفاً أحرزه ماني قبلها بداعي التسلل. وفي الشوط الثاني عزز صلاح تقدم الريدز بهدف آخر من تمريرة ساديو