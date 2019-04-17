انت الان تتابع مفاجأة.. صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

محمد صلاح Advertisements

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيصبح أحد أبرز النجوم المتاحين في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بعد أن طالب اللاعب إدارة ناديه بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بسبب مشكلات عاناها على مدار الفترة الماضية. وأكدت مصادر لصحيفة "آس" أن سبب رغبة صلاح في الرحيل هو دخوله في مشادة مع المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، ما ترتب عليه وصول اللاعب إلى حالة نفسية سيئة في الفترة الماضية، لينتهي به الأمر بتقديم طلب رسمي لإدارة «الريدز» بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

وواصلت صحيفة "آس" أن ملاك ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم، إذا صمم على فكرة مغادرة «أنفيلد» في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه محمد صلاح. وزين محمد صلاح، اليوم الأربعاء، غلاف مجلة التايم كأحد