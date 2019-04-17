الامارات | "مبروك الشارقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "مبروك الشارقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الشارقة في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بعد 21 جولة من دوري الخليج العربي بتحقيق هدف التعادل القاتل في مرمى العين بالدقيقة 88 عن طريق اللاعب البرازيلي ويلتون، ليتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشارقة، ليقترب الفريق خطوة كبيرة من اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ ٢٣ عاماً، حيث لا يبعد الفريق سوى 6 نقاط عن تحقيق اللقب وقد تكون 5 إذا تعادل الجزيرة مع دبا في مباراة الجمعه.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي عبارات التهاني والتبريكات لفريق الشارقة بمناسبة الفوز باللقب من مختلف الجماهير والمسئولين حتى المحللين الرياضيين، الذين أكدوا أن الفريق فاز باللقب بنسبة تصل إلى 100% بعدما وصل إلى 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسية فريق شباب الأهلي الذي تعثر اليوم بالخسارة أمام الوحدة بهدف دون مقابل، في انتظار مباراة الجزيرة ليحدد عدد النقاط الفعلي الذي يحتاجه الملك للتتويج باللقب.

وطبقا لعدد الجولات القادمة والنقاط المتبقية في المستطيل الأخضر والتي تصل إلى 15 نقطة فإن الملك قد يحسم البطولة رسمياً بالجولة 23 من عمر المسابقة.