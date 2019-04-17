شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف في مباراة مجنونة..الـ« VAR » يصعد بتوتنهام لقبل نهائي دوري الأبطال ويطيح بالسيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 7 أهداف في مباراة مجنونة بين فريقي توتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء.

ونجح توتنهام في الصعود لقبل نهائي دوري الأبطال ليواجه أياكس أمستردام الهولندي.

البداية كانت في الدقيقة الرابعة حينما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم لمانشستر سيتي من تسديدة جميلة من الناحية اليسارية في منطقة جزاء توتنا لكن رد توتنام سريعاً بهدفين في الدقيقة السابعة أخطأ أيمريك لابورتي في تشتيت الكرة وسدد هيونج سون مين الكرة مباشرة بيمناه لتخدع إيديرسون وتسكن الشباك، وفي الدقيقة العاشرة سدد سون كرة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إيديرسون وتسكن الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لتوتنام.

Advertisements

وفي الدقيقة 11 وبينما كان توتنام مازال منتشي بهدفيه سجل بيرناردو هدف التعادل لمانشستر سيتي، قبل أن يعود سترلينج ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 21 .

وفي الشوط الثاني بدأ مانشستر سيتي الضغط على توتنهام وبالفعل في الدقيقة 59 سجل أجويرو الهدف الرابع لفريقه وسط تراجع من توتنهام.

حاول توتنهام العودة للمباراة خاصة وأنه يحتاج لهدف ونجح البديل يورينتي في أحراز الهدف الثالث لفريقة الدقيقة 73.

في الربع ساعة الأخير شهدت المباراة ضغط كبير من مانشستر سيتي لينجح أجويرو في إحراز هدف الدقيقة 94 لكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو الـ«VAR» لتعود المباراة مرة أخرى لصالح توتنهام.