شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف في 20 دقيقة.. شوط أول «مجنون» بين مانشستر سيتي (3) وتوتنهام (2) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت المباراة التي تجمع توتنهام ومانشستر سيتي في ملعب الاتحاد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا5 أهداف في 20 دقيقة .

لبداية كانت في الدقيقة الرابعة حينما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم لمانشستر سيتي من تسديدة جميلة من الناحية اليسارية في منطقة جزاء توتنا لكن رد توتنام سريعاً بهدفين في الدقيقة السابعة أخطأ أيمريك لابورتي في تشتيت الكرة وسدد هيونج سون مين الكرة مباشرة بيمناه لتخدع إيديرسون وتسكن الشباك، وفي الدقيقة العاشرة سدد سون كرة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إيديرسون وتسكن الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لتوتنام.

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وفي الدقيقة 11 وبينما كان توتنام مازال منتشي بهدفيه سجل بيرناردو هدف التعادل لمانشستر سيتي، قبل أن يعود سترلينج ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 21 .

ويحتاج لمانشستر سيتي لتسجيل هدف للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذه المباراة شهدت بذلك أسرع أربعة أهداف تم تسجيلهم في مباراة واحدة في تاريخ دوري الأبطال.