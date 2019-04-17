شكرا لقرائتكم خبر عن عطيف «المايسترو».. مُتصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بعد غياب طويل عن الظهور والركض داخل أرضية المستطيل الأخضر، وحرمان فريقه الهلال من خدماته الفنية ولمساته الساحرة التي يقدمها لزملائه اللاعبين، هاهو النجم الدولي عبدالله عطيف الملقب بـ«المايسترو» يعود من جديد بعد ملاحقة الإصابة له بين فترة وأخرى، حيث شارك عطيف في جزء من التدريبات الجماعية، ولم يلعب عطيف أي مباراة مع الهلال منذ 8 فبراير الماضي أمام الباطن، وهي المواجهة التي كسبها الأزرق 3-2، وبذلك سيكون «المايسترو» عطيف «متصلاً» متى ما منحه المدرب الكرواتي زوران الضوء الأخضر للمشاركة.

بعد غياب طويل عن الظهور والركض داخل أرضية المستطيل الأخضر، وحرمان فريقه الهلال من خدماته الفنية ولمساته الساحرة التي يقدمها لزملائه اللاعبين، هاهو النجم الدولي عبدالله عطيف الملقب بـ«المايسترو» يعود من جديد بعد ملاحقة الإصابة له بين فترة وأخرى، حيث شارك عطيف في جزء من التدريبات الجماعية، ولم يلعب عطيف أي مباراة مع الهلال منذ 8 فبراير الماضي أمام الباطن، وهي المواجهة التي كسبها الأزرق 3-2، وبذلك سيكون «المايسترو» عطيف «متصلاً» متى ما منحه المدرب الكرواتي زوران الضوء الأخضر للمشاركة.

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