شكرا لقرائتكم خبر عن بن عمر «حافظ» الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

من المفارقات القريبة بين فريقي الهلال والنجم الساحلي، أن النجم الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب خط الوسط سبق له وأن واجه «الزعيم» بقميص الأهلي السعودي عندما مثله الموسم الماضي، حيث يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية ضمن صفوف الفريق «الأحمر» الذي قامت إدارة النجم بتمديد عقده حتى عام 2021 نظراً لأهميته وهيبته الفنية داخل المستطيل الأخضر، كما أنه اللاعب الذي لديه الإمكانيات الخارقة في الربط بين خطي الدفاع والهجوم في آنٍ واحد، ويعتمد عليه كثيراً مدرب النجم الساحلي الفرنسي روجيه لومير، كذلك سبق وتحدث بذلك رئيس النادي الدكتور رضا شرف الدين.

مواجهة اليوم بين الفريقين لن تكون سهلة ومفتوحة بالوقت نفسه، لكن هناك خبايا وأسرارا «فنية» هلالية يملك عصاها النجم الدولي التونسي اللاعب محمد أمين بن عمر وقد يستفيد منها مدرب «الأحمر» الفرنسي روجيه.