شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل «يصدم» النجم الساحلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

صدم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي وجماهير «الأحمر» وكافة منسوبيه من القرار النهائي الصادر من الجهاز الطبي بعدم مشاركة المدافع القائد عمار الجمل خلال مواجهة اليوم بين فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي، ضمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

حيث تحدث المدافع «الصلب» الجمل لعدد من وسائل الإعلام التونسية قائلاً: «حزين جداً كوني لم أستطع التواجد ضمن قائمة فريقي النجم خلال النهائي أمام الهلال، رغم أنني كنت أشعر بأمل بسيط حيال ذلك لكي أكون جاهزاً مع زملائي اللاعبين، لكنني شعرت بآلام قوية وبذلك لن أستطيع المشاركة».

وتابع الجمل: «كنت أتمنى المشاركة، لأنني أرغب في رفقة زملائي للظفر باللقب العربي الكبير من أمام النادي الكبير، لكني أثق بأن زملائي سيكونون في الموعد ويحققون البطولة».

وفي سؤال عن قوة فريق الهلال قال الجمل: «لا شك أنه أحد أهم وأبرز الأندية في الوطن العربي، فهو وصل إلى النهائي دون أي خسارة وبكل جدارة واستحقاق، مثله مثلنا فنحن نملك نجوما قادرين على تخطي عقبة متصدر الدوري السعودي».