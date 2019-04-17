شكرا لقرائتكم كيروش يشكو الاتحاد الإيراني أمام «فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لشبونة - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:50

تقدم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني السابق والكولومبي الحالي بشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الاتحاد الإيراني بسبب مستحقات غير مدفوعة خلال فترة إشرافه على المنتخب الوطني.



وجاء في بيان عن المتحدث باسم المدرب السابق للمنتخب البرتغالي (بين عامي 2008 و2010) انه «وللأسف لم يعد أمام كارلوس كيروش أي وسيلة أخرى سوى الطلب من محاميه بالتقدم بشكوى أمام المصالح القانونية لـ(فيفا)».

وتتعلق الشكوى التي تقدم بها كيروش (66 عاما) برواتب غير مدفوعة ليس فقط خلال عقده الأخير الذي كان يمتد لستة أشهر، بل خلال «العقد السابق» كما أكد المتحدث باسمه.

وأقدم الاتحاد الإيراني على تجديد عقد كيروش حتى عام 2019 مع نهاية مونديال روسيا 2018، ولكن كيروش تخلى عن مهامه مدربا لإيران عقب الخسارة المخيبة بثلاثية نظيفة أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا التي استضافتها الإمارات في كانون الثاني (يناير) الماضي.