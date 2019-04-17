شكرا لقرائتكم أسهم يوفنتوس تهوي بعد الإقصاء من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:39

فقدت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في بداية التداولات في بورصة ميلانو صباح الأربعاء، غداة إقصاء بطل إيطاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي.



سجلت أسهم النادي المملوك من عائلة أنييلي، تراجعا نسبته 20,92 بالمئة، ليبلغ سهر السهم 1,356 يورو، وكان سهم النادي قد حقق الاثنين، عشية مباراة الإياب ضد أياكس، سعرا قياسيا عند الإقفال بلغ 1,760 يورو، متفوقا على الرقم القياسي السابق (1,672 يورو) العائد إلى 19 أيلول (سبتمبر) 2018.

وأقصي فريق «السيدة العجوز» الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته على أرضه إيابا 1-2 الثلثاء، بعدما كان انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.