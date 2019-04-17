شكرا لقرائتكم انفراجة فى أزمة مباراة الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك انفراجة في أزمة مواجهة بيراميدز، كاشفا أن المجلس ينتظر فى الوقت الحالى رد أكثر من جهة قبل إعلان قراره النهائي.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه إقامة مباراة بيراميدز غدآ في الدوري العام بدون جماهير ،متمسكآ بالقرار السابق الخاص بحضور ٣ آلاف ونصف مشجع من أنصار النادي.

واضاف المصدر ان اجتماع المجلس منعقد في الوقت الحالي لحين اتخاذ قرار قبل مواجهة الغد المرتقبة.