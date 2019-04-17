شكرا لقرائتكم خالد عيد يغيب عن الإدارة الفنية فى مباراة غزل المحلة و البلدية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجبرت الظروف المرضية التي يمر بها خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة والتي منعته عن حضور تدريبات الفريق لمدة أسبوع إدارة النادي لإسناد مهمة الادارة الفنية للفريق خلال مباراة الديربي أمام بلدية المحلة لطارق غيدة المدرب العام للفريق، وذلك بسبب عدم قدرة خالد عيد علي التواجد في مباراة الغد امام بلدية المحلة الغريم التقليدي لغزل المحلة.

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ويعاني عيد من أزمة صحية شديدة منذ مباراة الحمام المطروحي الخميس الماضي الزمته الفراش بعد طلب الاطباء عدم بذل اي مجهود او حتي استخدام التليفونات المحمولة بسبب الظروف الصحية الصعبة للمدير الفني الحالي لغزل المحلة .

وشهد المران الاخير لغزل المحلة تعاهد اللاعبين علي تخطي مباراة الغد امام بلدية المحلة وإهداء الفوز لخالد عيد المدير الفني للفريق من خلال التوجه لمنزله عقب المباراة لزيارته والاطمئنان علي صحته بعد نهاية المباراة التي ستقام في الثالثة من عصر الغد بإستاد بلدية المحلة .