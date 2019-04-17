شكرا لقرائتكم أول تعليق لفرجانى ساسى عقب إجراء العملية الجراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ومنتخب نسور قرطاج، بعد إجراء العملية الجراحية التى خضع لها اليوم، الأربعاء، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.
وقال ساسى فى تصريحاته لموقع اتحاد الكرة التونسى: "الحمد لله أحب أطمن الناس فى مصر وتونس، أجريت عملية صعبة، ومرت عليا بصعوبة، لكن الحمد لله، والفضل يعود للدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس".
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