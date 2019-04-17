شكرا لقرائتكم إيمري: فرصنا للتأهل متساوية مع نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى أوناي إيمري مدرب أرسنال أن فرص فريقه "متساوية" مع نابولي في التأهل للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس رغم فوزه 2-صفر في لقاء الذهاب.

وفرض أرسنال هيمنته في استاد الإمارات الأسبوع الماضي وتفوق بهدفين لآرون رامسي وكاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه ليحقق الفوز في أول 25 دقيقة.

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لكن فريق إيمري يعاني خارج ملعبه منذ بداية العام وفاز ثلاث مرات فقط في آخر تسع مباريات خارج ملعبه بجميع المسابقات. وفي المقابل خسر نابولي مرة واحدة في ملعبه سان باولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم أمام البطل يوفنتوس.

وأبلغ إيمري مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء "الفرص متساوية والموقف لم يتغير بالنسبة لي. لعبنا المباراة الأولى على أرضنا وفزنا وهذه نتيجة طبيعية، لكن اللعب ضد نابولي هنا يعني أنهم يمكنهم التغلب علينا وهذا أمر وارد لأنهم أقوياء جدا على أرضهم، سيختبروننا خططيا ووسط هذه الأجواء سيلعبون بشجاعة ويمكنهم اللعب بتخطيط وذكاء".

وسيغيب عن أرسنال لاعب الوسط المعار دينيس سواريز بعد أن قال النادي إنه سيبقى في لندن للعلاج من إصابة بالفخذ.