شكرا لقرائتكم لاتسيو يهزم أودينيزي في "المؤجلة" ويقترب من مقاعد أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز لاتسيو على ضيفه أودينيزي 2 - صفر، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 21 عن طريق الإكوادوري فيليب كايسيدو ، ثم سجل البرازيلي ساندرو رانييري مدافع أودينيزي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه. وأضاع أودينيزي فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 51، حينما أهدر لاعبه الأرجنتيني رودريyو دي بول ركلة جزاء.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 52 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.