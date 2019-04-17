شكرا لقرائتكم مارسيلينو يطلب دعم الجماهير في لقاء فياريال الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث مارسيلينو مدرب فالنسيا مشجعي فريقه على ملء استاد ميستايا في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام المنافس المحلي فياريال حتى رغم تقدمه 3-1 في المواجهة.

وأبلغ مارسيلينو مؤتمرا صحفيا قبل مباراة يوم الخميس "الفريق بحاجة للمساندة ومساعدة جماهيره، لدينا فرصة في التأهل للدور قبل النهائي وسنواجه لحظات صعبة، سيكون علينا بذل جهد كبير، الفريقان متساويان ونحن بحاجة لجهد ضخم لذا أتمنى وجود العديد من الناس لمساندة لاعبينا من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وأضاف" المواجهة بين أيدينا بفضل نتيجة كان أي شخص سيتمناها، لكن إذا اهتزت شباكنا أولا فمن الممكن أن يؤدي ذلك لحالة من الشك في الفريق، ولذلك علينا تجنب حدوث ذلك بأي ثمن".

وقال مارسيلينو إنه يتوقع تعافي القائد داني باريخو من إصابة عضلية لكن المهاجم رودريغو مورينو والمدافع كريستيانو بيتشيني والحارس خاومي دومينيك لن يكون بوسعهم المشاركة في المباراة إضافة للاعب الوسط الفرنسي جيفري كوندوغبيا.

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لكن حتى بعد أن حذر من أن المواجهة لم تحسم بعد، قال مارسيلينو إنه قد يلجأ لسياسة التناوب أمام فياريال من أجل عدم إرهاق لاعبيه في المراحل الأخيرة من الموسم. ويواجه خوسيه غايا وغونسالو غيديس وفرنسيس كوكلين ومختار دياكابي خطر الإيقاف إذا حصلوا على إنذار، مما يعني الغياب عن ذهاب الدور قبل النهائي ضد نابولي أو أرسنال.

وقال مدرب فالنسيا "سنواصل اتباع سياسة التناوب، لا يمكن أن نخوض كل مباراة باللاعبين أنفسهم، سنحاول استخدام كل اللاعبين المتاحين في المراحل الأخيرة من الموسم، سنحاول ضمان عدم التعرض لأي مشاكل إضافية وعدم إيقاف أي لاعب، لكن ما زال علينا اتخاذ قرار لأن هناك العديد من اللاعبين يعانون من كدمات وآخرين يشعرون بالإرهاق وكل يوم يحدث شيء جديد".

وأقر خافي كاييخا مدرب فياريال بأن أمام فريقه مهمة صعبة للغاية بعد هزيمته في مباراة الذهاب على أرضه، لكنه أشار إلى أن فريقه حصل على نقاط من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وقال "نعرف أنها نتيجة ثقيلة والأمر صعب لكن ليس مستحيلا، طالما هناك فرصة سنحاول القتال ومحاولة تحقيق شيء. نمتلك فريقا جيدا بما يكفي لبث الخوف في المنافس وأثبتنا هذا العام أن بوسعنا التسجيل والتسبب في مشاكل لأي فريق".