شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : تلقينا وعدا بحل أزمة مواجهة بيراميدز واجتماع المجلس مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ثمة إنفراجة في أزمة مواجهة بيراميدز ، كاشفا أن المجلس ينتظر في الوقت الحالي رد أكثر من جهة قبل إعلان قراره النهائي.

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كان الأهلي قد أعلن رفضه إقامة مباراة بيراميدز غدآ في الدوري العام بدون جماهير ، متمسكآ بالقرار السابق الخاص بحضور 3 آلاف ونصف مشجع من انصار النادي.

وأضاف المصدر أن اجتماع المجلس منعقد في الوقت الحالي لحين اتخاذ قرار قبل مواجهة الغد المرتقبة.