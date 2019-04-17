مصدر بالأهلي : تلقينا وعدا بحل أزمة مواجهة بيراميدز واجتماع المجلس مستمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك ثمة إنفراجة في أزمة مواجهة بيراميدز ، كاشفا أن المجلس ينتظر في الوقت الحالي رد أكثر من جهة قبل إعلان قراره النهائي.
كان الأهلي قد أعلن رفضه إقامة مباراة بيراميدز غدآ في الدوري العام بدون جماهير ، متمسكآ بالقرار السابق الخاص بحضور 3 آلاف ونصف مشجع من انصار النادي.
وأضاف المصدر أن اجتماع المجلس منعقد في الوقت الحالي لحين اتخاذ قرار قبل مواجهة الغد المرتقبة.
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