شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلى و سبورتنج إلى نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 3 /0 فى نصف نهائى كأس مصر ليتأهل إلى مباراة تحديد البطل المحدد لها غدا الخميس Advertisements وفى نفس السياق تأهل سبورتنج للنهائى بالفوز على الصيد بنتيجة 3 /2 فى قبل النهائى الذى أقيم على صالة المقاولون العرب . يذكر أن الأهلى بطل نسخة الدورى هذا الموسم ، بعدما حقق لقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة العاشرة على أرضه ووسط جماهيره ز

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