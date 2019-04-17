شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من مدرب الدراويش قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على منح أربع نصائح للاعبين قبل لقاء الزمالك. ويستضيف الدراويش منافسه الفريق الأبيض غدا الخميس باستاد الجيش بالسويس ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ10 بالدورى المحلى. Advertisements – أول النصائح تمثلت فى ضرورة الهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس. – نصح سيدومير لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها. – ثالث النصائح البلجيكية للاعبى الإسماعيلى تكمن فى أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها. – آخر النصائح كانت حول ضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافس.

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