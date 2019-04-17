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مصطفي فتحي يستمر في الغياب عن الزمالك شهر ونصف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك إلى ألمانيا من أجل الخضوع للتأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها منذ فترة قصيرة في ألمانيا بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة.

 

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ومن المقرر أن يخضع مصطفي فتحي لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح من شهر إلي شهر ونصف على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

 

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي سبق و خضع لعملية تثقيب و تهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراح في ألمانيا.

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