شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحي يستمر في الغياب عن الزمالك شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك إلى ألمانيا من أجل الخضوع للتأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها منذ فترة قصيرة في ألمانيا بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة.
ومن المقرر أن يخضع مصطفي فتحي لبرنامج تأهيلي لمدة تتراوح من شهر إلي شهر ونصف على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية.
جدير بالذكر أن مصطفى فتحي سبق و خضع لعملية تثقيب و تهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراح في ألمانيا.
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