شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف أبو ريدة بدراسة تنظيم البطولة العربية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار ترك آل الشيخ، تنظيم البطولة العربية على مستوى المنتخبات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة العربية للأندية، والمنافسة القوية والحماسية بين كل الأندية العربية على مدار موسمين متتاليين.

كان الاتحاد العربي عقد اجتماعا هاما اليوم، الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ناقشت خلاله إطلاق البطولة العربية للمنتخبات، وتحمس الجميع للفكرة ، كما رصد الاتحاد مبلغا ماليا كبيرا لإطلاق هذه البطولة، والذي توقع لها الجميع النجاح الكبير، لذلك تم تشكيل لجنة ضمت المهندس هاني أبو ريدة وبعض رؤوساء الأندية العربية، وذلك لدراسة المقترح.

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وأسند الاتحاد العربي هذه المهمة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل النجاح الكبير للبطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر العام بالماضي، بالإضافة إلى الخبرة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجبلاية.

وبدأ أبو ريدة ومعه الجزائري راوواوة في دراسة الملف من مختلف الجوانب، وذلك لتقديم مقترح يليق بالبطولة الأكبر عربيا، حيث انخرط رئيس الجبلاية مع رؤوساء الأندية العربية في مناقشة الملف من الناحية التنظيمية والتسويقية للخروج بالبطولة في أبهى صورها.