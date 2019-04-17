شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعبا لمباراة الداخلية بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحه على ضم 20 لاعب للسفرغدا الخميس والدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهره أستعداد لمباراة الداخليه والمقرر لها الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب العباسية .

جاءت القائمة تضم كل : محمد ابو جبل و أحمد الشيخ و سيد فريد و محمود منصور و أحمد أبو الفتوح و رجب نبيل و أحمد صبحى و إبراهيم عبد الفوى و أحمد حمص و أيدى ايمومو و محمود سيد و أسلام صالح و عبد العزيز أمام و أوميد اوكيرى و أحمد مصطفى و محمود معاذ و حسام حسن و شريف رضا و ديريك نسيبامبى و محمد حمدى ذكى .

ويغيب عن الفريق الرباعى عمرو بركات و محمود عزت وباسم مرسى و ابراهيم عادل لإسباب فنيه .