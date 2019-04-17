شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تصريح من فرجانى ساسى بعد إجراء العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ومنتخب نسور قرطاج، بعد إجراء العملية الجراحية التى خضع لها اليوم، الأربعاء، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

وقال ساسى فى تصريحاته لموقع اتحاد الكرة التونسى: "الحمد لله أحب أطمن الناس فى مصر وتونس، أجريت عملية صعبة، ومرت عليا بصعوبة، لكن الحمد لله، والفضل يعود للدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس".

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وكان اتحاد الكرة التونسى أصدر بيان لتوضيح أخر تطورات جراحة ساسى، جاء كالتالى: "أجرى لاعب منتخبنا الوطني فرجاني ساسي صباح اليوم بإحدى المصحات بالعاصمة عملية جراحية كللت بالنجاح إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة لفريقه نادي الزمالك المصري".

وتابع البيان "تمت العملية بإشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب الذي أفاد أن عملية تأهيل لاعبنا الدولي ستنطلق في ظرف أسبوع بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بفضل التجهيزات التي تم إقتناؤها مؤخرا والمتكونة من قاعة تدليك ومعدات لتقوية العضلات".

وأضاف "من المنتظر أن يكون فرجاني ساسي على ذمة المنتخب الوطني خلال التجمع الأول لإعداد بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019" .