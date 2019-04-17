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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة

الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة

 

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الأهلى يعلن قائمة مباراة بيراميدز بالدوري العام

 

 

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مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط

 

 

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اجتماعا طارئا فى الأهلى بعد قرار إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور

 

 

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الزمالك يستبعد كهربا من مواجهة الإسماعيلى.. وضم أيمن حفنى

 

 

 

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مصطفي فتحي يستمر في الغياب عن الزمالك شهر ونصف

 

 

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الزمالك يجدد طلب خوض نصف نهائى الكونفدرالية على برج العرب

 

 

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اتحاد الكرة التونسى يصدر بيانًا لتوضيح أخر تطورات جراحة فرجانى ساسى

 

 

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سيدومير يعلن قائمة الاسماعيلي لمواجهة الزمالك

 

 

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معسكر المنتخب الأوليمبي ينطلق 3 يونيو استعداداً لأمم افريقيا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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