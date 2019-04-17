شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة الأهلى يعلن قائمة مباراة بيراميدز بالدوري العام مباراة الأهلى و بيراميدز بحضور أعضاء مجلس الناديين فقط اجتماعا طارئا فى الأهلى بعد قرار إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور الزمالك يستبعد كهربا من مواجهة الإسماعيلى.. وضم أيمن حفنى Advertisements مصطفي فتحي يستمر في الغياب عن الزمالك شهر ونصف الزمالك يجدد طلب خوض نصف نهائى الكونفدرالية على برج العرب اتحاد الكرة التونسى يصدر بيانًا لتوضيح أخر تطورات جراحة فرجانى ساسى سيدومير يعلن قائمة الاسماعيلي لمواجهة الزمالك معسكر المنتخب الأوليمبي ينطلق 3 يونيو استعداداً لأمم افريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.