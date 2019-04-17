شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 17/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة بيراميدز غداً الخميس فى بطولة الدوري العام.

ترقب أهلاوى لحكم مباراة بيراميدز بعد إرسال شيك بـ25 ألف دولار

يترقب مسئولو الأهلي إعلان اتحاد الكرة عن حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز، خاصة أن الأهلي طلب أن يكون الحكم مُتميّزا ومن إحدى الدوريات الأوربية الكبرى بعدما أرسل الأهلى 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للمباراة.

طبيب الأهلى يعود من ألمانيا اليوم بعد رحلة سعد وسليمان العلاجية

يعود الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، إلى القاهرة اليوم، الأربعاء، قادمًا من ألمانيا بعد مرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال رحلة الفحص الطبي لهما، وعرضهما على الطبيب الألماني لمزيد من الاطمئنان على حالتهما.

لاسارتي يضع خطة الأهلي للثأر من بيراميدز فى "مران سرى" اليوم

يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، الأربعاء، استعداداته لمباراة بيراميدز المهمة المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدورى الممتاز.

تأكيداً لسوبر كورة.. الأشعة تحدد موقف رمضان صبحى من مواجهة الأهلى وبيراميدز

يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، كما يطلع اللاعب الجهاز الطبى على نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الثلاثاء.

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ويحسم الجهاز الطبى بالتتنسيق مع الجهاز الفنى موقف رمضان صبحى من مواجهة بيراميدز على هامش مران الفريق اليوم، وكان سوبر كورة قد أكد أمس تعرض رمضان صبحى لإصابة فى العضلة الأمامية قد تحول دون مشاركته أمام بيراميدز.

طبيب الأهلى يحسم مشاركة على معلول فى مواجهة بيراميدز غدا

يستشير الجهاز الفنى بالأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى خالد محمود طبيب الفريق، فى ملف الدفع بالتونسى على معلول فى مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غداً الخميس فى بطولة الدورى العام.

وغاب على معلول عن مران الأهلى أمس بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة، ليجرى اللاعب أشعة أثبتت سلامته، وأن الألم الذى يعانى منه سببه تعرضه لإجهاد فى العضلة الضامة.

ويحسم طبيب الفريق الغموض حول مصير على معلول، وإن كان الاتجاه الأقرب هو الدفع باللاعب بشكل أساسى حالة منح خالد محمود الضوء الأخضر حول مشاركته.