بث مباشر بدون تقطيع.. مانشستر سيتي × توتنهام (مباراة نارية)

كتب: ضياء السقا
يستضيف مانشستر سيتي، نظيره توتنهام، على ملعب الاتحاد، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وكان توتنهام قد فاز على ملعبه في مباراة الذهاب على السيتي بهدف نظيف.
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