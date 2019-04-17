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بث مباشر بدون تقطيع.. مانشستر سيتي × توتنهام (مباراة نارية)

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كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره توتنهام، على ملعب الاتحاد، في إياب الدور ربع النهائي من .

وكان توتنهام قد فاز على ملعبه في مباراة الذهاب على السيتي بهدف نظيف.

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