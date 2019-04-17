أبوتريكة: ثقة صلاح في نفسه لم تهتز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن ثقة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في نفسه لم تهتز.
وقال أبوتريكة على هامش تحليله لمباراة بورتو وليفربول بدوري أبطال أوروبا عبر "بي ان سبورتس" "ثقة صلاح في نفسه لم تهتز".
وتابع "مشوار أي لاعب في كرة القدم معرض للانخفاض في بعض الوقت، تلك هي الحياة، لكن الأمر يكون مختلفا للنجوم الكبار، دائما يكون هناك تعليقات على انخفاض الأداء".
وواصل "تفاعل صلاح مع مواقع التواصل الاجتماعي ومن حوله أمر طبيعي وهو جزء من شخصيته، لكن يجب أن يكون في حدود، وبالطبع رده في الملعب يكون الأفضل".
واستمر "صلاح حصل على العديد من الألقاب الفردية، لكن التتويج بالبطولات مع فريقه يتوج تلك الانجازات الفردية".
واختتم "مباريات قليلة أمام صلاح من أجل أن يعانق مجد البريميرليج ودوري الأبطال، يجب أن يقاتل، أعلم أنها معاناة، لكن في النهاية التتويج ينهي ذلك الشعور".
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