محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره مانشستر سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل تواجد لوكاس مورا بديلاً لهاري كين المُصاب.
وفاز توتنهام بهدف نظيف على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
حراس المرمى: هوجو لوريس
الدفاع: كييران تريبير – توبي ألديرفيرلد – يان فيرتونخن – داني روز
الوسط: فيكتور وانياما – موسى سيسوكو – ديلي آلي – كريستيان إريكسن
الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي.. مورا يعوض غياب كين بصفوف توتنهام أمام مان سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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