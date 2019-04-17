التشكيل الرسمي.. أجويرو يقود مان سيتي أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تشكيله الذي سيخوض به مباراة توتنهام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسقط مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعته بتوتنهام. وجاء تشكيل جوارديولا للقاء كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: إيديرسون مورايش الدفاع: كايل ووكر - فينسنت كومباني - ايمريك لابورت - بنجامين ميندي الوسط: إلكاي جوندوجان - دافيد سيلفا - كيفن دي بروين الهجوم: بيرناردو سيلفا - سيرخيو أجويرو - رحيم سترلينج

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