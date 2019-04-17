اجتماع طارئ في الأهلي لبحث أزمة لقاء بيراميدز بشأن عدم الحضور الجماهيري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل، بمقر النادي بالجزيرة اجتماعًا طارئًا، لمناقشة أزمة مباراة بيراميدز غدًا في الدوري.

ويناقش الأهلي في اجتماعه الطارئ، الذي دعا له رئيس النادي محمود الخطيب، حلول الخروج من أزمة رفض الأمن الحضور الجماهيري، في لقاء الغد بالدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام، ويبحث الفريق عن الحفاظ على صدارته لقمة الدوري.