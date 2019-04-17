مشوار “ثلاثية” برشلونة ينطلق أمام سوسييداد

عاد فريق برشلونة للتدريبات اليوم الأربعاء، بعد ليلة حسم فيها تأهله للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها بعقر داره على مانشستر يونايتد 3-0، وذلك استعداداً لمواجهة ريال سوسييداد في كامب نو السبت المقبل.

ويسعى الفريق الكاتالوني، الذي ينفرد بصدارة الليغا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، للفوز من أجل الاقتراب أكثر من حسم اللقب لصالحه للموسم الثاني توالياً.

وأجرى الفريق تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي تدريباً للتعافي بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس.

وشارك المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، الذي كان يعاني من مشكلات عضلية، في جزء من التدريب، بينما خضع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لتدريبات خاصة.

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وشارك في التدريب أيضاً لاعبو الفريق الرديف إينياكي بينيا، وواجوي، وريكي بويغ وأبيل رويز، حيث شارك ريكي وواجوي كأساسيين في مباراة البرسا الأخيرة بالليغا أمام أويسكا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحلم برشلونة بالتتويج بثلاثية الليغا والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخه.

وعاد الفريق الكاتالوني للمربع الذهبي للبطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ 4 سنوات كما تأهل لنهائي كأس الملك ويعد الأقرب للاحتفاظ بلقب الليغا.