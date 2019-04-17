وكيل صلاح يحمل أخباراً سارة لجماهير ليفربول

نفى وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رامي عباس، التقرير المصور الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء، والتي أشارت فيه إلى تقدم اللاعب بطلب رسمي لإدارة النادي بالرحيل عن قلعة أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

وكتب عباس عبر حسابه على تويتر: “صحيفة آس تتناول أخبار غير صحيحة من جديد”.

وكان عباس قد شن هجوماً لاذعاً ضد الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، في وقت سابق، إذ أشار إلى أنها بحاجة لمصادر أفضل حينما نشرت خبراً بأن صلاح عرض خدماته على فريق برشلونة الإسباني.

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صلاح يطلب الرحيل من ليفربول رسمياً

وأثارت آس الجدل، حيث أشارت في تقرير لها إلى أن صلاح تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول من أجل الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، مضيفة أن السبب في ذلك يرجع لدخول اللاعب في مشادة قوية مع الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق.

وزعمت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالكي ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام ومطالبة صلاح بسحب طلبه الرسمي، قبل أن يتلقى اللاعب وعداً بالموافقة على رحيله في نهاية الموسم الحالي، حال تمسكه بفكرة إنهاء مسيرته مع الفريق الإنجليزي في يونيو (حزيران) المقبل.

وكشفت الصحيفة أن العديد من كبار الأندية بأوروبا يترقبون موقف صلاح في الفترة القادمة، لاسيما في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته.