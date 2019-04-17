أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجرها رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في العضلة الأمامية.
وتأكد غياب اللاعب عن الأهلي لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجًا تأهيليًا لرمضان، للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتلقى صفعة قوية بشأن إصابة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.