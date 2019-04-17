الأهلي يتلقى صفعة قوية بشأن إصابة رمضان صبحي

أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجرها رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وتأكد غياب اللاعب عن الأهلي لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجًا تأهيليًا لرمضان، للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.