أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..
محمد الشناوي، وعلى لطفي؛ وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وعمرو السولية، وعلي معلول، وناصر ماهر، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد أزارو، وجونيور أجاي، وجيرالدو.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
محمد محمود ووليد سليمان وسعد الدين سمير وكريم وليد “نيدفيد” وإسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن للإصابة، وأحمد الشيخ وهشام محمد وشريف إكرامي لعدم الجاهزية وباسم علي وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد نجيب لأسباب فنية، ومحمد هاني للإيقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز واستبعاد 16 للإصابة وأسباب فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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