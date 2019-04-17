سلة سبورتنج تتوج ببطولة الجمهورية تحت 18 سنة

توج فريق الشباب تخت 18 سنة بنادي سبورتنج ببطولة الجمهورية علي حساب الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي الصالة المغطاة بمدينة السادس منأكتوبر، في مباراة فاصلة لتحديد هوية الفريق الفائز ببطولة الجمهورية.
وانتهت المباراة بفوز سبورتنج على الأهلي بنتيجة ٧٦/٨١.
وكان فريق شباب الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق سبورتنج، بنتيجة 71-65، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر، الثلاثاء، ليتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز في نهائيات البطولة، ليحتكما لمباراة فاصلة التي اقيمت اليوم.
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