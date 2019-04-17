الشباب يحتفلون بعيد ميلاد وزير الرياضة

احتفلت مجموعة من الشباب المتفوقين فى المجالات المختلفة بعيد ميلاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مسرح الوزارة.

جاء ذلك عقب ختام فعاليات حوار الأجيال والذى أكد فيه الدكتور أشرف صبحي ترحيبه الكامل بالمبادرات الشبابية التى تؤدى لتطوير المهارات والقدرات الشبابية

وأكد الشباب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد "بابا الشباب" لتقديرهم الكامل لجهده وحرصه الدائم لاستثمار الطاقات الشبابية لخدمة الوطن والمواطن.

بمختلف محافظات الجمهورية وذلك تحت عنوان شباب يدير شباب.وأكد الشباب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد "بابا الشباب" لتقديرهم الكامل لجهده وحرصه الدائم لاستثمار الطاقات الشبابية لخدمة الوطن والمواطن.

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