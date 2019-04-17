فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير تونس والزمالك بعد الجراحة

أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك نجاح العملية التي أجراها اليوم الأربعاء، في تونس، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام حسنية أكادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية.
وكان ساسي تعرض للإصابة بشرخ في شظية القدم، خلال مواجهة الزمالك وحسنية أكادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض وصعوده إلى نصف النهائي.
وقال اللاعب في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي:
خضع فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجراحة ناجحة، اليوم الأربعاء، في تونس.
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