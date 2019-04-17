رقم سلبي لمدافع مانشستر سيتي في مواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا

حقق المدافع الفرنسي ايميريك لابورت لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقم سلبي خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام المقامة حاليًا على ملعب الإتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأصبح لابورت أول لاعب في تاريخ دوري أبطال اوروبا، يتسبب في هدفين ضد فريقه من خطأيين دفاعيين في مباراة واحدة.
ففشل لابورت في إبعاد تمريرة بينية
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