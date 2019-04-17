شاهد.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنهام في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول من المباراة المثيرة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، بتقدم الفريق السماوي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد الاتحاد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
افتتح رحيم سترلينج التهديف مبكرًالمانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة، ثم رد سون هيونج مين بهدف تعادل توتنهام في الدقيقة السابعة، ثم أضاف سون هدف تقدم السبيرز في الدقيقة العاشرة، وأعاد برناردو سيلفا التعادل مرة أخرى
وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز توتنهام بهدف دون رد.
وشهدت المباراة رقمًا مميزًا، حيث جاءت أهداف المباراة الخمسة في أول 21 دقيقة من عمر اللقاء ليصبح بذلك رقمًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا.
شاهد أهداف الشوط الأول..
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